Symbolische Antwort

Diese lässt sich am iPhone in der Watch-App unter Nachrichten im Bereich Standardantworten ändern.

Oft reicht jedoch ein Emoji. Drücken Sie etwas länger auf die Nachricht A und wählen Sie das gewünschte Bildchen B. Dieses erzeugt seinerseits keine neue Nachricht, sondern wird einfach an die Sprechblase angehängt.