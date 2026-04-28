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Klaus Zellweger
28. Apr 2026
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Symbolische Antwort

Eine Nachricht lässt sich auf der Apple Watch schnell beantworten, indem mit der digitalen Krone nach unten geblättert und eine Floskel angetippt wird. 

Statt der vorgefertigten Antworten reicht ein Emoji – und ist erst noch viel schneller

© PCtipp

Diese lässt sich am iPhone in der Watch-App unter Nachrichten im Bereich Standardantworten ändern.

Oft reicht jedoch ein Emoji. Drücken Sie etwas länger auf die Nachricht A und wählen Sie das gewünschte Bildchen B. Dieses erzeugt seinerseits keine neue Nachricht, sondern wird einfach an die Sprechblase angehängt.

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