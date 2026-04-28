28. Apr 2026
Lesedauer 2 Min.
Apple-Ecke
Symbolische Antwort
Eine Nachricht lässt sich auf der Apple Watch schnell beantworten, indem mit der digitalen Krone nach unten geblättert und eine Floskel angetippt wird.
Diese lässt sich am iPhone in der Watch-App unter Nachrichten im Bereich Standardantworten ändern.
Oft reicht jedoch ein Emoji. Drücken Sie etwas länger auf die Nachricht A und wählen Sie das gewünschte Bildchen B. Dieses erzeugt seinerseits keine neue Nachricht, sondern wird einfach an die Sprechblase angehängt.
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