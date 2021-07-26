Symfonisk: Ikea-Sonos-Lautsprecher zurücksetzen

Manchmal reicht ein Neustart nicht, beispielsweise wenn man einen smarten Sonos-Lautsprecher weiterverkaufen möchte oder nach einem Umzug. PCtipp hat den Reset mit dem neuen Symfonisk-Rahmen mit Sonos-Wi-Fi-Speaker (PCtipp berichtete) durchgeführt, doch das Prinzip sollte auch für andere Sonos-Speaker funktionieren.

Entfernen Sie das Stromkabel aus der Steckdose. Warten Sie ca. zehn Sekunden. Halten Sie zunächst die Play-/Pause-Taste (alternativ: Verbindungstaste) gedrückt und versorgen Sie den Speaker wieder mit Strom. Die Taste gedrückt halten, bis die LED auf dem Gerät abwechselnd rot (alternativ: orange) und weiss blinkt. Anschliessend blinkt die LED grün auf. Dies bedeutet, dass der Vorgang abgeschlossen und das Gerät zurückgesetzt wurde.

Zu unserem Test des IKEA-Symfonisk-Rahmens gehts über diesen Link.