Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
26. Jul 2021
Lesedauer 2 Min.

Reset-Tipp

Symfonisk: Ikea-Sonos-Lautsprecher zurücksetzen

So führen Sie einen Reset Ihres Sonos-Speakers von Ikea durch.

Der Synfonisk-Rahmen von Ikea mit Sonos-Wi-Fi-Speaker

© (Quelle: cma/PCtipp.ch)

Manchmal reicht ein Neustart nicht, beispielsweise wenn man einen smarten Sonos-Lautsprecher weiterverkaufen möchte oder nach einem Umzug. PCtipp hat den Reset mit dem neuen Symfonisk-Rahmen mit Sonos-Wi-Fi-Speaker (PCtipp berichtete) durchgeführt, doch das Prinzip sollte auch für andere Sonos-Speaker funktionieren.

  1. Entfernen Sie das Stromkabel aus der Steckdose.
  2. Warten Sie ca. zehn Sekunden.
  3. Halten Sie zunächst die Play-/Pause-Taste (alternativ: Verbindungstaste) gedrückt und versorgen Sie den Speaker wieder mit Strom. Die Taste gedrückt halten, bis die LED auf dem Gerät abwechselnd rot (alternativ: orange) und weiss blinkt.

  4. Anschliessend blinkt die LED grün auf. Dies bedeutet, dass der Vorgang abgeschlossen und das Gerät zurückgesetzt wurde.

Zu unserem Test des IKEA-Symfonisk-Rahmens gehts über diesen Link.

Kommentare

Smart Home Audio KI & Trends Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare