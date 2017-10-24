Synology: Link Aggregation einrichten

Wenn Sie die IP des NAS nicht mehr finden, führen Sie einfach das eigene IP-Finder-Programm Synology Assistant aus. Sind die beiden Kabel mit Switch und Synology verbunden, geht es zum NAS.

Schritt 2: Link Aggregation bei Synology einrichten

Bei der Synology Software gehen Sie in den Bereich Netzwerk/Netzwerkschnittstelle, wählen einen der aktiven LANs und klicken anschliessend auf den Punkt Erstellen/Bond erstellen. Nun werden die Optionen für die Port-Bündelung angezeigt.