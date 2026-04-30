Systemherstellung ganz einfach

Einrichten

Starten Sie Timeshift über das Anwendungsmenü. Das Tool benötigt Root-Rechte, da es systemweite Änderungen vornehmen muss, die normale Benutzerkonten nicht dürfen. Bestätigen Sie die Frage nach dem Schnappschusstyp mit Weiter. Danach zeigt Timeshift die möglichen Speicherorte an, hier Schnappschussort genannt. Am besten haben Sie ein externes Laufwerk oder einen über das Netzwerk angeschlossenen NAS-Server, auf dem Sie die Sicherungsdaten speichern können. Auch ein zweites internes Laufwerk ist gut geeignet. Viele Anwender haben aber nur eine Festplatte beziehungsweise SSD als Ziel zur Verfügung, auf der sich auch Linux Mint befindet. Das ist jedoch nicht ideal, weil in diesem Fall die Sicherungsdaten bei einem Systemcrash oder einem Ausfall der Festplatte ebenfalls beschädigt werden können.

Im nächsten Dialog legen Sie fest, wie oft Timeshift eine Sicherung erstellen und wie viele davon das Programm aufheben soll. Für einen guten Kompromiss aus Sicherheit und Platzsparen empfehlen wir, je zwei bis drei monatliche und wöchentliche Sicherungen zu erstellen und aufzubewahren, Bild 2.

Im folgenden Dialog könnten Sie auch Ihr persönliches Datenverzeichnis mit in die Sicherungen aufnehmen. Das ergibt aber nur Sinn, wenn Sie ein externes Medium als Speicherziel haben. Die Backups können dann schnell sehr gross werden, da Sie in der Regel ja immer mehrere Versionen aufheben. Mit einem Klick auf Beenden schliessen Sie die Konfiguration ab.

Speichern Sie anschliessend eine erste Sicherung, indem Sie auf Erstellen klicken. Den Rest erledigt Timeshift in Zukunft automatisch. Vor der Installation einer neuen Software können Sie das Programm aber erneut starten und einen zusätzlichen Sicherungspunkt anlegen.