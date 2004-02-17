Tabellenblätter nach Zellinhalt benennen

Gibt in Excel es eine Funktion oder eventuell einen VBA-Makrobefehl (Makro aufzeichnen gelang mir nicht!), die/der es ermöglicht, einen Bezug von einer Zelle auf das Arbeisblattregister herzustellen? Konkret: ich ordne in einer EXCEL-Arbeitsmappe mit ca. 140 Arbeitsblätter die einzelnen Blätter einer bestimmten Person zu (eine Zelle, z.B. B4 = enthält den Namen der Person). Nun möchte ich gerne, dass das Arbeitsblattregister den entsprechenden Eintrag (= Namen in B4) übernimmt, so dass ich in der Mappe die Übersicht über die Arbeitsblätter habe und gezielt blättern kann. Ich kann zwar alle Arbeitsblätter nacheinander umbenennen, was aber relativ aufwändig und wenig geistreich ist!

© Quelle: PCtipp.ch