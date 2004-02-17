Tipps & Tricks
Tabellenblätter nach Zellinhalt benennen
Die Ausgangslage sieht folgendermassen aus:
Sie haben mehrere Tabellen, denen Sie den Namen zuweisen möchten, der jeweils in der Zelle B4 steht. Dafür benötigen Sie folgendes Makro, dass die gesamte Arbeitsmappe durchläuft:
Einen Fehler, zum Beispiel wenn die Zelle B4 leer ist oder bereits ein Blatt mit dem selben Namen besteht, wird das Makro einfach übergehen, und den Namen dieses Blattes nicht ändern. Sie können das Makro also auch ausführen, wenn Sie nur den Namen eines einzelnen Blattes geändert haben.
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MAKRO ZUM KOPIEREN:
Sub Namen_anpassen_alle()
Sheets(1).Select
B = ActiveSheet.Index
For Each w In Worksheets
Sheets(B).Activate
n = [b4].Value
On Error Resume Next
w.Name = n
B = B + 1
Next w
Sheets(1).Select
End Sub
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