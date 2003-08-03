3. Aug 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Tageszahl eines Datums ermitteln - Excel
In einer Exceltabelle soll ein Datum als Zahl eingefügt werden. Beispielsweise ist der 23.6.2003 der 174. tag im Jahr. Ich benötige nur die zahl 174. Ist dies möglich?
Wenn Sie das effektive Datum in einer weiteren Spalte eingeben können, kann die Tageszahl mit der Funktion DATDIFF berechnet werden.
Es wird hier die Differenz zwischen dem letzten Tag des Vorjahres und dem Datum in Spalte A berechnet.
Das Datum "31.12.02" könnten Sie beispielsweise ebenfalls in einer Zelle fix eingeben. Sie müssen dann nur den Bezug darauf absolut eingeben.
Kommentare