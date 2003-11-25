Tastaturlayout umschalten

Das Tastaturlayout lässt sich in Windows sehr einfach und schnell mittels einer festgelegten Tastenkombination umschalten, also bspw. zwischen dem französischen Layout (AZERTY) und dem amerikanischen Layout (QWERTY). Das Standard-Layout bleibt dabei immer gleich (der Standard kann bspw. das Schweizer bzw. deutsche Layout QWERTZ sein).

Gehen Sie dazu in die Systemsteuerung und rufen Sie die "Regions- und Sprachoptionen" auf. Im Dialogfenster wählen Sie die Registerkarte "Sprachen". Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Details"