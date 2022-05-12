Tastenkombination in Outlook ändern

In den allermeisten Anwendungen öffnet die Tastenkombination Ctrl+F (Strg+F) die Suchfunktion: «F» steht für «Finden». Nur Microsoft Outlook tanzt aus der Reihe. Wenn Sie dort aus Gewohnheit Ctrl+F drücken, öffnet sich ein E-Mail-Entwurf zum Weiterleiten der aktuell ausgewählten Nachricht. Dort steht «F» offenbar für «Forward».

Aus Microsoft Word sind Sie es sich vielleicht gewöhnt, bestehende Tastenkombination zu ändern (Datei/Optionen/Menüband anpassen/Tastenkombinationen anpassen). Leider hat Microsoft diese Personalisierungsoptionen nicht auch in Outlook, Excel oder PowerPoint eingebaut.

Abhilfe: PowerToys

Hier kann nur eine Zusatzanwendung helfen, die Ihnen beim Umbiegen der Tastenkombination hilft. Echte Nerds würden hier wohl zu AutoHotKey greifen. Jenes ist zwar mächtig, aber kompliziert. Für den genannten Zweck reichen schon die Microsoft PowerToys, bzw. deren Modul Tastatur-Manager.

Lösung: Die PowerToys-Funktion Tastenkombination neu zuordnen erlaubt ein Beschränken auf eine bestimmte Anwendung. Und da wirds interessant. Die Microsoft PowerToys haben wir hier bereits einmal vorgestellt.

Laden Sie das Paket entweder aus dem Microsoft Store oder ab der Github-Seite des Projekts herunter. Nach der Installation klicken Sie im Infobereich unten rechts (allenfalls nach Aufklappen via Winkelsymbol) mit der rechten Maustaste aufs bunte PowerToys-Symbol und öffnen die Einstellungen.

Klicken Sie in der linken Spalte auf Allgemein und stellen Sie sicher, dass im rechten Teil des Fensters Updates automatisch herunterladen sowie etwas weiter unten Beim Start ausführen aktiviert sind. Die Grundeinrichtung der PowerToys ist abgeschlossen. Auf der nächsten Seite zeigen wir, wie Sie sehr einfach die Tastenkombination fürs Suchen in Outlook ändern.

Tastenkombination umbiegen

In den PowerToys-gehts in der linken Spalte zu. Schalten Sie dessen Hauptschalter auf. Sofern Sie keine der anderen Funktionen brauchen, klicken Sie sich in der linken Spalte durch die einzelnen Module und knipsen diese aus.