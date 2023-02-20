Teams: eigenes Hintergrundbild hochladen – so gehts

Wenn Sie gerade keine Besprechung geplant haben, können Sie dies folgendermassen ausprobieren:

Klicken Sie in Microsoft Teams links auf den Tab Kalender. Klicken Sie auf Jetzt besprechen. Rechts werden nun die Hintergründe angezeigt.

Erst hat es bei mir trotz Neustart von Teams nicht geklappt. Sollte dies bei Ihnen der Fall sein, klicken Sie ein Bild an. Anschliessend sehen Sie rechts der Hintergrundbilder einen Scrollbalken. Einerseits stehen jetzt mehr Bilder als bisher zur Auswahl. Andererseits sind meine beiden Fotos ganz unten ersichtlich.

Zum Bild: In diesem Microsoft-Thread wird ein Bild mit der Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln empfohlen.

Hinweis: Dies wurde mit der Microsoft-Teams-Version 1.3.00.12058 (64-Bit) durchgeführt.

Teams-Hintergrund unter macOS anlegen

Unter macOS werden die benötigten Ordner erst sichtbar, wenn Sie zum ersten Mal einen künstlichen Hintergrund verwendet haben.

Deshalb kommen zuerst die Vorbereitungsarbeiten: