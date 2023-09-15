Teams: Videoeffekte als Hintergrund verwenden – so gehts

Wie Sie für den Hintergrund stattdessen ein Bild verwenden, ist hier erklärt, wie Sie einen eigenen Hintergrund hochladen, hier und wie Sie Ihren eigenen Avatar erstellen, erfahren Sie über diesen Link.

Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-11-Pro (22H2) und der Teams-Desktop-Version 1.6.00.24078 (64-Bit) durchgeführt.