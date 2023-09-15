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Claudia Maag
15. Sep 2023
Lesedauer 2 Min.

Microsoft Teams

Teams: Videoeffekte als Hintergrund verwenden – so gehts

Sie möchten kein Hintergrundbild während der Teams-Sitzung, sondern einen Videohintergrund? So gehts.

Endlich gibt es auch Videoeffekte für den Hintergrund

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

In Microsoft Teams lässt sich anstelle eines Hintergrundbildes neu auch ein Videohintergrund wählen.

  1. Wenn Sie dies ausprobieren möchten, gehen Sie in Teams zum Tab Kalender.
  2. Klicken Sie auf Jetzt besprechen und auf Besprechung beginnen.
  3. Nun gehen Sie zu Effekte und Avatare.
  4. Wählen Sie Videoeffekte. Momentan stehen vier zur Auswahl.
  5. Nach der Auswahl klicken Sie auf Jetzt teilnehmen.

Ob gemütlich dahinziehende Wolken oder fallende Blütenblätter – Sie können jetzt für die nächste Videokonferenz einen bewegten Hintergrund wählen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Wie Sie für den Hintergrund stattdessen ein Bild verwenden, ist hier erklärt, wie Sie einen eigenen Hintergrund hochladen, hier und wie Sie Ihren eigenen Avatar erstellen, erfahren Sie über diesen Link.

Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-11-Pro (22H2) und der Teams-Desktop-Version 1.6.00.24078 (64-Bit) durchgeführt.

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