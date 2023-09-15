15. Sep 2023
Lesedauer 2 Min.
Microsoft Teams
Teams: Videoeffekte als Hintergrund verwenden – so gehts
Sie möchten kein Hintergrundbild während der Teams-Sitzung, sondern einen Videohintergrund? So gehts.
In Microsoft Teams lässt sich anstelle eines Hintergrundbildes neu auch ein Videohintergrund wählen.
- Wenn Sie dies ausprobieren möchten, gehen Sie in Teams zum Tab Kalender.
- Klicken Sie auf Jetzt besprechen und auf Besprechung beginnen.
- Nun gehen Sie zu Effekte und Avatare.
- Wählen Sie Videoeffekte. Momentan stehen vier zur Auswahl.
- Nach der Auswahl klicken Sie auf Jetzt teilnehmen.
Wie Sie für den Hintergrund stattdessen ein Bild verwenden, ist hier erklärt, wie Sie einen eigenen Hintergrund hochladen, hier und wie Sie Ihren eigenen Avatar erstellen, erfahren Sie über diesen Link.
Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-11-Pro (22H2) und der Teams-Desktop-Version 1.6.00.24078 (64-Bit) durchgeführt.
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