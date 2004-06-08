Telefonnummern in CSV-Datei speichern

Sie können die Umwandlungen umgehen, indem Sie als erstes die gesamte Tabelle in "Text" formatieren (vorausgesetzt Sie haben keine Datum drin). Speichern Sie dann die Datei im CSV-Format ab. Sie werden darauf hingewiesen, dass nur ein Blatt und keine Formatierungen gespeichert werden können. Dass die Datei bereits gespeichert ist, ist in der Titelzeile ersichtlich.