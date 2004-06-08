Tipps & Tricks
Telefonnummern in CSV-Datei speichern
Sie können die Umwandlungen umgehen, indem Sie als erstes die gesamte Tabelle in "Text" formatieren (vorausgesetzt Sie haben keine Datum drin). Speichern Sie dann die Datei im CSV-Format ab. Sie werden darauf hingewiesen, dass nur ein Blatt und keine Formatierungen gespeichert werden können. Dass die Datei bereits gespeichert ist, ist in der Titelzeile ersichtlich.
Wenn Sie nun die Datei schliessen, werden Sie erneut aufgefordert, Änderungen zu speichern, auch wenn Sie nichts geändert haben. Klicken Sie hier auf "Nein". Beachtet man diese Hinweise, bleiben die Nullen in jedem Fall erhalten. Zellen die Fehlermeldungen enthalten, haben möglicherweise mit einem +-Zeichen begonnen. Excel hat versucht, diese Telefonnummer in eine Formel umzuwandeln
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