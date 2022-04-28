TeleGuard: Smartphone-Backup in Desktop-Version wiederherstellen

Seit Dienstag ist eine Desktop-Version des Schweizer Messengers TeleGuard verfügbar (PCtipp berichtete). Ab der Version 2.0.0 unterstützt TeleGuard die Synchronisation zwischen mehreren Geräten. Derzeit ist die Desktop-Version noch in der Beta-Phase. Synchronisierung via QR-Code, wie man das beispielsweise von Threema oder Signal gewohnt ist, gibt es momentan leider noch nicht.

Aktualisieren Sie die mobile Version und laden Sie die Desktop-Version herunter (Version 2.0.0 Beta). Erstellen Sie zunächst ein Backup Ihres bisherigen Gerätes (Smartphone). Wie das funktioniert, ist in diesem Tipp erklärt. Merken Sie sich das Passwort. Falls nicht bereits getan, installieren Sie TeleGuard Desktop (derzeit nur für Windows verfügbar). Sie können es über diesen Link kostenlos herunterladen. Im Desktop-Anmeldefenster tippen Sie bei Benutzername Ihre TeleGuard-ID ein (Zahlen-und-Buchstaben-Kombination). Sollte sie Ihnen nicht bekannt sein, finden Sie diese via Hamburger-Menü ganz oben bei Ihrem Profil. Nun klicken Sie auf Wiederherstellen.