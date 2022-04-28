28. Apr 2022
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
TeleGuard: Smartphone-Backup in Desktop-Version wiederherstellen
Die neue Desktop-Version ist da und Version 2.0 unterstützt Synchronisation zwischen mehreren Geräten. Momentan transferiert man seine TeleGuard-ID via Backup-Funktion auf den PC. So gehts.
Seit Dienstag ist eine Desktop-Version des Schweizer Messengers TeleGuard verfügbar (PCtipp berichtete). Ab der Version 2.0.0 unterstützt TeleGuard die Synchronisation zwischen mehreren Geräten. Derzeit ist die Desktop-Version noch in der Beta-Phase. Synchronisierung via QR-Code, wie man das beispielsweise von Threema oder Signal gewohnt ist, gibt es momentan leider noch nicht.
- Aktualisieren Sie die mobile Version und laden Sie die Desktop-Version herunter (Version 2.0.0 Beta).
- Erstellen Sie zunächst ein Backup Ihres bisherigen Gerätes (Smartphone). Wie das funktioniert, ist in diesem Tipp erklärt. Merken Sie sich das Passwort.
- Falls nicht bereits getan, installieren Sie TeleGuard Desktop (derzeit nur für Windows verfügbar). Sie können es über diesen Link kostenlos herunterladen.
- Im Desktop-Anmeldefenster tippen Sie bei Benutzername Ihre TeleGuard-ID ein (Zahlen-und-Buchstaben-Kombination). Sollte sie Ihnen nicht bekannt sein, finden Sie diese via Hamburger-Menü ganz oben bei Ihrem Profil. Nun klicken Sie auf Wiederherstellen.
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