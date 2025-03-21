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Florian Bodoky
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Patrick Hediger
21. Mär 2025
Lesedauer 2 Min.

Google Calendar

Termine werden nicht synchronisiert – was tun?

Auf dem Smartphone eingetragen, erscheinen die Termine nicht in der Desktop-Version von Google Kalender. Daran kanns liegen.
© (Quelle: Archiv)

Seltsam: Sie haben auf Ihrem Android-Smartphone einen Termin in den Google Kalender eingetragen, aber auf der Desktop-Version wird er nicht angezeigt. Die Synchronisation ist aber aktiviert, der Account auch derselbe.

Lösung: Dann kann es sein, dass der Termin im Kalender «Local Account» erfasst ist. Dies geschieht ganz automatisch und ist nicht auf den ersten Blick zu sehen. Allerdings muss der Eintrag als «Termin» oder «Erinnerung» erfasst sein, damit er synchronisiert wird. Am besten also, der Kalender «Local Account» wird gleich deaktiviert. Das geht ganz einfach:

So können Sie das Problem lösen

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Öffnen Sie die Google Calendar App
  2. Tippen Sie auf das Hamburger-Menü oben links
  3. Entfernen Sie den Haken bei Local account (Lokales Konto)

Nun werden neue Einträge wieder automatisch als «Termine» erfasst und somit auch geräteübergreifend synchronisiert.

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