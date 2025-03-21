Termine werden nicht synchronisiert – was tun?

Seltsam: Sie haben auf Ihrem Android-Smartphone einen Termin in den Google Kalender eingetragen, aber auf der Desktop-Version wird er nicht angezeigt. Die Synchronisation ist aber aktiviert, der Account auch derselbe.

Lösung: Dann kann es sein, dass der Termin im Kalender «Local Account» erfasst ist. Dies geschieht ganz automatisch und ist nicht auf den ersten Blick zu sehen. Allerdings muss der Eintrag als «Termin» oder «Erinnerung» erfasst sein, damit er synchronisiert wird. Am besten also, der Kalender «Local Account» wird gleich deaktiviert. Das geht ganz einfach: