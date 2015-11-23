Testen Sie Ihre USB-Sticks und Speicherkarten

USB-Sticks dienen den verschiedensten Zwecken: zum Starten portabler Software, Aufstarten und Installieren ganzer Betriebssysteme sowie zum Sichern oder zum Transportieren von Daten. Die Hersteller preisen ihre Speicher jeweils mit flotten Lese- und Schreibtempi im zweistelligen Bereich an. Auch Speicherkarten für Digitalkameras sind nicht immer über alle Zweifel erhaben. Mit den drei Gratisprogrammen H2testw, HD_Speed und Check Flash prüfen Sie Ihre USB-Sticks oder Speicherkarten auf Speed und Fehler.

Die erwähnten Gratisprogramme wollen Fragen die diese beantworten:

Arbeitet Ihr USB-Stick fehlerfrei, sodass Ihre Daten sicher lagern?

Ist die Karte oder der Stick überhaupt so gross, wie der Hersteller angegeben hat?

Und wie schnell ist der Datenträger wirklich?

Wichtig: Die Tools arbeiten mit Schreib-, Lese- und Löschoperationen. Sie sollten die Datenträger darum vor den Tests formatieren. Falls darauf Daten liegen, die Sie noch brauchen, kopieren Sie diese vorher an einen sicheren Platz.

Grössen- und Fehlerkontrolle – Tool Nr. 1: H2testw

Das Gratistool aus dem deutschen Heise-Verlag überschreibt den freien Bereich eines USB-Sticks oder einer Speicherkarte komplett mit einer zufällig erzeugten Datei. Die wird anschliessend gelesen. Entspricht die gelesene Datei der zuvor geschriebenen, dann stimmt erstens die dem Windows Explorer gemeldete Grössenangabe des Sticks – und die ganze gemeldete Datenmenge steht zur Verfügung. Das bedeutet, dass der Datenträger korrekt geschrieben und gelesen werden kann.

Dieses Tool ist in Deutsch und Englisch. Laden Sie es von der Heise-Webseite herunter und entzippen Sie es in einen Ordner. Öffnen Sie den Ordner und starten Sie das Programm h2testw.exe.

Wir empfehlen Ihnen dringend, den zu testenden Stick vor dem Start des Testes zu formatieren. Im Windows Explorer tuts dies: ein Rechtsklick auf den Laufwerksbuchstaben des Wechseldatenträgers, gefolgt von Formatieren. Eine Schnellformatierung reicht völlig und ist auch nur eine Frage von Sekunden. Wie erwähnt sind die Daten danach weg. Klicken Sie allenfalls im Programm H2testw auf Aktualisieren, gefolgt von Ziel wählen. Wählen Sie das Laufwerk mit dem Stick oder der Speicherkarte aus. greifen Sie zu «gesamter freier Platz» und klicken Sie auf Schreiben + Prüfen.