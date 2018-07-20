Text aus Eingabeaufforderungs-Fenster kopieren

Manchmal hat man einen Netzwerkbefehl wie «ipconfig /all», dessen Ausgabe man gerne der Supportabteilung mailen würde. Oder man will sonstige Infos aus dem Konsolenfenster holen.

Hierfür gibt es unter Windows seit jeher zwei grundsätzlich verschiedene Wege. Welchen Sie wählen, hängt alleine von Ihrem Geschmack ab.

Variante 1: Text aus Fenster kopieren

Nachdem Sie via Start und Eintippen von cmd eine Eingabeaufforderung geöffnet haben, tippen Sie den gewünschten Befehl ein und drücken die Enter-Taste.

Sobald das Resultat des Befehls da ist, kommt es darauf an, ob Sie Windows 7 oder Windows 10 haben. In Windows 10 markieren Sie nämlich per Maus einfach drauflos. In Windows 7 müssen Sie erst mit rechter Maustaste ins Fenster klicken und Markieren wählen. Danach können Sie per Maus ein rechteckiges Fenster um jene Zeichen ziehen, die Sie kopieren wollen. Was markiert wurde, erscheint im Fenster mit weissem Hintergrund. Falls Sie stattdessen den gesamten Fensterinhalt brauchen, wählen Sie einfach Alles auswählen.