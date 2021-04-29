Threema-Chats als ungelesen markieren – so gehts

Im Umfeld der Redaktorin sind in letzter Zeit immer mehr Menschen zu Threema gewechselt. Das ist sehr erfreulich, da die Threema-Kontakte vorher ziemlich überschaubar waren. Doch je mehr Chats sich in der Liste ansammeln, desto unübersichtlicher wird es in der Messenger-App. Unter Android kann man Chats als ungelesen markieren.

Öffnen Sie die Threema-App und tippen auf die Chats-Übersicht. Tippen Sie etwas länger auf einen Chat. Im nun erscheinenden Pop-up-Fenster wählen Sie Als ungelesen markieren. Der entsprechende Chat wird nun rechts mit einem roten Punkt und links mit einem roten Strich markiert (ähnlich wie die Anpinn-Funktion). Nachdem Sie die Nachrichten gelesen haben, wiederholen Sie Schritt 2 und wählen Als gelesen markieren.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der Threema-Version 4.53 durchgeführt.

Weitere Threema-Tipps finden Sie in diesem Artikel. Darin ist beispielsweise erklärt, wie Sie Nachrichten zur besseren Übersichtlichkeit anpinnen.