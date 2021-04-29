29. Apr 2021
Lesedauer 2 Min.
Android-Tipp
Threema-Chats als ungelesen markieren – so gehts
Um die Übersicht zu erleichtern, können Sie im Schweizer Messenger Threema Chats als ungelesen markieren.
Im Umfeld der Redaktorin sind in letzter Zeit immer mehr Menschen zu Threema gewechselt. Das ist sehr erfreulich, da die Threema-Kontakte vorher ziemlich überschaubar waren. Doch je mehr Chats sich in der Liste ansammeln, desto unübersichtlicher wird es in der Messenger-App. Unter Android kann man Chats als ungelesen markieren.
- Öffnen Sie die Threema-App und tippen auf die Chats-Übersicht.
- Tippen Sie etwas länger auf einen Chat.
- Im nun erscheinenden Pop-up-Fenster wählen Sie Als ungelesen markieren.
- Der entsprechende Chat wird nun rechts mit einem roten Punkt und links mit einem roten Strich markiert (ähnlich wie die Anpinn-Funktion).
- Nachdem Sie die Nachrichten gelesen haben, wiederholen Sie Schritt 2 und wählen Als gelesen markieren.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der Threema-Version 4.53 durchgeführt.
Weitere Threema-Tipps finden Sie in diesem Artikel. Darin ist beispielsweise erklärt, wie Sie Nachrichten zur besseren Übersichtlichkeit anpinnen.
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