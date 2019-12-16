Threema: Private Chats – so gehts

Der Schweizer Messenger Threema bietet die Funktion Private Chats. Damit ist es möglich, Chats durch eine PIN oder biometrische Verfahren wie den Fingerabdruck zu schützen. Ausserdem kann man einen Chat auf Wunsch in der Chatübersicht ausblenden, z.B., um ihn vor neugierigen Blicken zu schützen.

Hierzu muss zuvor in den Threema-Einstellungen unter Sicherheit ein PIN-Code oder die Android-System-Displaysperre aktiviert werden.

Tippen Sie auf das Drei-Punkte-Symbol. Wählen Sie Einstellungen. Anschliessend gehts zu Sicherheit. Tippen Sie auf Schutzmechanismus und wählen Sie, ob Sie PIN, System-Display-Sperre oder eine biometrische Sperre definieren möchten.

Im Anschluss können Sie Chats auf privat stellen:

In der geöffneten Threema-App tippen Sie lange auf einen Chat. Im Pop-up-Fenster wählen Sie Als «privater Chat» markieren. Drücken Sie OK. Rechts des Chats erscheint nun ein Inkognito-Modus-Symbol.

Und so blenden Sie die privaten Chats aus: