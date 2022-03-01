Threema: QR-Code anzeigen und scannen – so gehts

1. Tippen Sie in der App oben links auf Ihr Profil-Foto.

2. Nun wählen Sie die Schaltfläche ID scannen.

3. Halten Sie Ihr Smartphone mit dem Barcode-Suchfenster über das Handy des Gegenübers, wo der Threema-ID-QR-Code geöffnet ist.

Hinweis: Dies wurde mit der Threema-App für Android (Version 4.65) durchgeführt. Bei iPhones sollte es ähnlich sein und heisst vermutlich Meine ID und dort sollte sich ein Kamera-Symbol befinden. Zu den Threema-FAQ gehts hier.

(Ursprung 2019, aktualisiert am 01.03.22.)