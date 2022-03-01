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Claudia Maag
1. Mär 2022
Lesedauer 2 Min.

Android-Tipp

Threema: QR-Code anzeigen und scannen – so gehts

Der QR-Code dient dem Bestätigen der Identität oder einfachen Hinzufügen eines Kontakts. So rufen Sie den eigenen Code auf und scannen jenen von Freunden und Familie.
Screenshots aus Threema

Threema-Profildetails

© Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Nur wer bei einem realen Treffen via QR-Code in der App den öffentlichen Schlüssel eines Threema-Kontakts scannt, kann diesen so verifizieren. Anschliessend werden unterhalb dieses Kontakts drei grüne Punkte angezeigt. Was die farbigen Punkte bei Threema bedeuten, erklären wir hier.

Ausserdem ist der QR-Code eine bequeme Art, bei einem Treffen Personen als Kontakte hinzuzufügen, ohne deren IDs abtippen zu müssen.

Ihren eigenen QR-Code anzeigen (Android)

  1. Tippen Sie in der App oben links auf Ihr Profil-Foto. Sie sehen nun Ihre Threema-ID, einen QR-Code sowie zwei Schaltflächen ID scannen und Mein Profil. Tippen Sie auf den QR-Code, um ihn zu vergrössern, damit ihn jemand anderes bequem scannen kann.

  2. Alternativ: Gehen Sie zum Tab Mein Profil. Hier findet sich der QR-Code ein wenig klein ganz oben, rechts von Ihrer Threema-ID.

Threema-Profildetails

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Hinweis: Bei iPhones sollte es ähnlich sein und heisst vermutlich Mein Profil.

QR-Code scannen (Android)

Suchfenster, um den Threema-ID-QR-Code zu scannen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

1. Tippen Sie in der App oben links auf Ihr Profil-Foto.

2. Nun wählen Sie die Schaltfläche ID scannen.

3. Halten Sie Ihr Smartphone mit dem Barcode-Suchfenster über das Handy des Gegenübers, wo der Threema-ID-QR-Code geöffnet ist.

Hinweis: Dies wurde mit der Threema-App für Android (Version 4.65) durchgeführt. Bei iPhones sollte es ähnlich sein und heisst vermutlich Meine ID und dort sollte sich ein Kamera-Symbol befinden. Zu den Threema-FAQ gehts hier.

(Ursprung 2019, aktualisiert am 01.03.22.)

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