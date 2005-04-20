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PCtipp Redaktion
20. Apr 2005
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Thunderbird: Antworten über dem zitierten Text in der Nachricht

Ich habe auf Thunderbird umgestellt, weil Outlook nur noch Fehler produziert und sogar meine ganze outlook.pst zerschossen hat, inklusive Backup, so dass ich viele Daten verloren habe. Ich finde Thunderbird super, aber eins stört mich: Immer wenn ich eine Nachricht bekomme und darauf antworte, steht der Cursor unter dem Text der erhaltenen Nachricht. Ich muss dann erst nach oben scrollen, damit ich oberhalb der Nachricht antworten kann. Es ist vermutlich nur eine Kleinigkeit, aber ich habe nichts gefunden, wo man das einstellen kann. Können Sie mir helfen?
© Quelle: PCtipp.ch

Sie haben recht, das ist ein wenig schwer zu finden. Ich habe beim ersten Mal auch automatisch unter "Extras/Einstellungen" gesucht, wie von Outlook gewohnt. Aber beim Thunderbird steht diese Einstellung unter "Extras/Konten...". Nachdem Sie diesen Menüeintrag aufgerufen haben, wählen Sie unter dem Namen Ihres Kontos links die Kategorie "Verfassen & Adressieren". Unter der Überschrift auf der rechten Seite "Original-Nachricht beim Antworten automatisch zitieren" finden Sie das Feld "Dabei:". Wählen Sie dort aus: "Antwort über dem zitierten Text beginnen" und bestätigen Sie mit "OK".

© Quelle: PCtipp.ch

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