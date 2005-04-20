Thunderbird: Antworten über dem zitierten Text in der Nachricht

Ich habe auf Thunderbird umgestellt, weil Outlook nur noch Fehler produziert und sogar meine ganze outlook.pst zerschossen hat, inklusive Backup, so dass ich viele Daten verloren habe. Ich finde Thunderbird super, aber eins stört mich: Immer wenn ich eine Nachricht bekomme und darauf antworte, steht der Cursor unter dem Text der erhaltenen Nachricht. Ich muss dann erst nach oben scrollen, damit ich oberhalb der Nachricht antworten kann. Es ist vermutlich nur eine Kleinigkeit, aber ich habe nichts gefunden, wo man das einstellen kann. Können Sie mir helfen?

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