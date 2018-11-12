Thunderbird: E-Mail-Vorlagen erstellen

Manche Mailtexte braucht man – mit kleinen Änderungen - immer wieder. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies in Mozilla Thunderbird abzuwickeln. Eine davon ist die Vorlagen-Funktion.

Alte Mail verwenden

Fällt Ihnen nach dem Versenden einer Mail auf, dass Sie den Mailtext gleich für eine weitere Mail nochmals verwenden könnten? Wechseln Sie in der linken Spalte zum Ordner Gesendet. Klicken Sie mit rechts auf die Mail, die Sie wiederverwenden wollen und greifen Sie im Kontextmenü zum Befehl Als neu bearbeiten. Die Mail öffnet sich genau so, wie sie war, bevor Sie auf Senden geklickt haben. Sie könnten also direkt weiterschreiben oder den Empfänger sowie die variierenden Angaben ändern. Wenn Sie die Mail nochmals senden, wird sie als weitere gesendete Mails im Ordner Gesendet abgelegt.