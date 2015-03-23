Trick 17: Foto-Negative erkennen

Diesen Trick 17 haben wir dem schwedischen Fotografen Adam af Ekenstam zu verdanken (via PetaPixel). Er zeigt, wie man mit einem iOS-Gerät sofort erkennt, was auf einem Negativ abgebildet ist. Alles, was Sie dazu brauchen, ist eine Durchlichtquelle und ein iPhone oder iPad.

Natürlich kann als Lichtquelle auch ein iPad herhalten. Fotografieren Sie eine weisse Fläche oder importieren Sie eine schneeweisse JPEG-Datei. Lassen Sie das Foto formatfüllend anzeigen und drehen Sie das Display auf maximale Helligkeit. Jetzt haben Sie Ihre Durchlichtquelle.