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Klaus Zellweger
23. Mär 2015
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Trick 17: Foto-Negative erkennen

Wer nur die besten Foto-Negative einscannt, muss zuerst das Motiv erkennen. Mit einem iOS-Gerät ist das ein Klacks.

Unser kleines Setup

© Quelle: IDG

Diesen Trick 17 haben wir dem schwedischen Fotografen Adam af Ekenstam zu verdanken (via PetaPixel). Er zeigt, wie man mit einem iOS-Gerät sofort erkennt, was auf einem Negativ abgebildet ist. Alles, was Sie dazu brauchen, ist eine Durchlichtquelle und ein iPhone oder iPad.

Natürlich kann als Lichtquelle auch ein iPad herhalten. Fotografieren Sie eine weisse Fläche oder importieren Sie eine schneeweisse JPEG-Datei. Lassen Sie das Foto formatfüllend anzeigen und drehen Sie das Display auf maximale Helligkeit. Jetzt haben Sie Ihre Durchlichtquelle.

Unser kleines Setup

 © Quelle: IDG

Nun zum zweiten iOS-Gerät. Öffnen Sie die Einstellung «Allgemein –> Bedienungshilfen» und aktivieren Sie den Schalter «Farben umkehren». Jetzt werden alle Inhalte auf dem Display negativ dargestellt.

Hier wird die Darstellung ins Negative verkehrt.

 © Quelle: PCtipp.ch

Legen Sie den Negativstreifen auf die Durchlichtquelle (in unserem Fall also das iPad) und richten Sie die Kamera darauf. Nun sehen Sie, was Sie beim Scan erwartet:

Die Unterschiede sind augenfällig.

 © Quelle: IDG

Wenn Sie gerade dabei sind, die gesammelten Werke der letzten Jahrzehnte zu scannen, sollten Sie es sich bequem machen. Befestigen Sie das iPhone mithilfe eine Halterung wie Glif auf einem Tischstativ, so dass Sie Streifen um Streifen mit einem schnellen Blick kontrollieren können – eben genauso, wie auf der Abbildung ganz oben gezeigt.

Lust auf noch mehr Tricksereien?Hier geht’s zu unserer Rubrik «Trick 17».

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