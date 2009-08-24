Trick: Windows 7 ohne Aktivierung

Windows 7 weist den Anwender zwar darauf hin, dass es sich nur 30 Tage ohne Aktivierung nutzen lässt. Laut Microsoft lässt sich diese Zeitspanne jedoch drei Mal auf insgesamt 120 Tage verlängern.

Und so funktioniert es

Die Kommandozeile muss mit Administrator-Recht aufgerufen werden. Dazu gehen Sie ins Startmenü und geben im Sucheingabe-Feld «cmd» ein. Nun klicken Sie mit der rechten Maustaste auf «cmd» und wählen im Kontextmenü den Eintrag «Als Administrator ausführen» aus. In der Kommandozeile muss nun folgender Befehl eingeben werden: slmgr –rearm

Nach einem Neustart von Windows 7 wird der Aktivierungs-Countdown zurückgesetzt und man kann das Betriebssystem weitere 30 Tage ohne Aktivierung nutzen. Insgesamt kann der «slmgr –rearm»-Befehl aber nur drei Mal auf einem System angewendet werden.

Ihr Vorteil

Microsoft gestattet es jedem Windows-7-Käufer, eine beliebige Version von Windows 7 ohne Eingabe eines Produktschlüssels auszutesten. Wer also Windows 7 Home Premium erwirbt, kann ohne Probleme Windows 7 Ultimate testen. Windows 7 kann innerhalb der 120 Tage ohne Aktivierung völlig ohne Einschränkungen ausprobiert werden. Erst wenn die Aktivierung endgültig fällig wird, kommt Microsofts Kopierschutz zum Einsatz: Der Bildschirm-Hintergrund wird schwarz und der Anwender wird regelmässig zur Aktivierung des Betriebssystems aufgefordert.

Standardmässig gewährt Microsoft eine Testdauer von 30 Tagen. Doch durch den von Microsoft selbst integrierten «slmgr –rearm»-Befehl lässt sich die Zeitdauer problemlos auf 120 Tage ausdehnen. Wichtig dabei ist, dass der Befehl jedes Mal erst kurz vor Ablauf der 30 Tage-Frist eingesetzt wird, um letztendlich wirklich 120 Tage ohne Aktivierung auskosten zu können.