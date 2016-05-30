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Gaby Salvisberg
30. Mai 2016
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Trickli, damit Excel richtige CSV-Dateien schreibt

Beim Export von CSV-Dateien fabriziert Excel einen Mumpitz. Darum können andere Programme die Daten nicht korrekt importieren. Zeit für einen Griff in die Trickkiste.
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© Quelle: PCtipp.ch

Viele Betriebssysteme und unzählige Programme unterstützen CSV-Dateien. CSV steht eigentlich für «Comma separated values» und bedeutet «durch Kommas getrennte Werte». Man kann also beispielsweise aus Excel heraus eine Liste mit Mailadressen als CSV-Datei exportieren, um sie später in einem anderen Programm wie z.B. dem Mailprogramm Mozilla Thunderbird zu importieren.

Wenn Sie aber in einem deutschsprachigen Land leben, dann klappt das nicht so einfach. Thunderbird importiert einen völligen Käse, wenn Sie ihm eine von Ihrem Excel erzeugte CSV verfüttern. Der Grund: Excel schreibt auf Systemen mit einem der deutschsprachigen Tastaturlayouts keine Kommas (,) als Trennzeichen in die CSV-Dateien, sondern Strichpunkte (;).

Versuchen Sie es selbst: Schreiben Sie in Excel ein paar Mailadressen in die Spalten Name, Vorname und Name, gehen Sie zu Datei/Speichern unter, wählen Sie den Ordner aus, setzen Sie den Dateityp *.csv (Trennzeichen-getrennte Werte) und bestätigen Sie den Hinweis, dass die CSV-Datei nicht mehr alle Features einer Excel-Datei haben werde, mit Ja. Wenn Sie die so geschriebene CSV-Datei mit dem Notepad-Texteditor öffnen (Rechtsklick/Öffnen mit/Editor), sieht die Datei etwa so aus:

Name;Vorname;Mail

Hanna;Muster;hanna@example.com 

Fritz;Beispiel;fritz@example.com 

Susi;Sorglos;susi@example.com

Die Felder sind nicht per Komma (,) getrennt, sondern aufgrund der Excel-typischen Eigenheit mittels Strichpunkt bzw. Semikolon (;).

Lösung: Natürlich könnten Sie jetzt mit einem Suchen/Ersetzen-Vorgang in Notepad einfach alle Strichpunkte durch Kommas ersetzen. Falls aber in einem der Felder ein erwünschtes Semikolon stünde, würde dies damit ebenfalls durch ein Komma ersetzt. 

Endlich kommen wir zum Trickli: Öffnen Sie die Systemsteuerung und darin den Punkt Region oder Region und Sprache. Stellen Sie dort die Sprache auf «Englisch (Vereinigte Staaten)» bzw. «Englisch (USA)» um und klicken Sie auf Übernehmen. Das Fenster können Sie gleich geöffnet lassen, denn Sie brauchen es gleich wieder. Erzeugen Sie aus Excel heraus Ihre CSV-Datei. Diesmal schreibt Excel in der CSV-Datei korrekte Kommas anstelle der falschen Strichpunkte. Wechseln Sie zurück zum Fenster mit den Spracheinstellungen und schalten Sie die Sprache wieder auf Deutsch (Schweiz) zurück. 

Noch besser und nachhaltiger – Leserinput sei Dank: Öffnen Sie die Systemsteuerung und darin wieder Region oder Region und Sprache. Klicken Sie im Formate-Tab auf Weitere Einstellungen. Sie finden im Reiter Zahlen unter anderem den Eintrag «Listentrennzeichen». Überschreiben Sie dort den Strichpunkt manuell mit einem Komma und klicken Sie auf OK. Diese Einstellung können Sie im Normalfall auch so lassen. (PCtipp-Forum)

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