Twitter-App: Soundeffekte ausschalten

Lösung: Tippen Sie in der Twitter-App oben links auf Ihr Profil-Symbol und gehen Sie zu Einstellungen und Datenschutz. Scrollen Sie allenfalls etwas herunter und tippen Sie auf Barrierefreiheit, Anzeige und Sprachen. Nun geht es zu Bildschirm, auch wenn man hier zuletzt etwas in Bezug auf Geräusche erwarten würde. Hier finden Sie eben nicht nur Bildeinstellungen, sondern auch «Ton». Darunter kippen Sie Soundeffekte auf Aus.

In der Twitter-App für iPhones geht es praktisch gleich. Hier finden Sie unter Bildschirm und Ton ebenfalls den Bereich «Sound», in welchem Sie Soundeffekte sowie Soundeffekte in Spaces (falls Sie diese nutzen) per Kippschalter deaktivieren.