Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
10. Apr 2014
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

U3-Systembereich vom USB-Stick entfernen

Viele USB-Sticks enthalten herstellerseitig einen U3-Launchpad-Bereich, der beim Anstöpseln am PC als CD-Laufwerk erkannt wird. Der Bereich lässt sich nicht partitionieren und hindert einem manchmal auch daran, den Stick bootfähig zu bekommen. So lässt er sich entfernen.

Via U3-Systemtray-Icon deinstallieren

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Es hängt davon ab, ob das U3-System gestartet bzw. startfähig ist.

Via U3 System Icon: Falls Sie diesbezüglich noch nichts unternommen haben, stöpseln Sie den Stick am PC ein. Tun Sie dies mit einem Benutzerkonto, das über Administrator-Rechte verfügt. Sichern Sie vom Stick unbedingt alle Daten, die Sie behalten wollen, auf einen anderen Datenträger.

Werfen Sie auf dem Desktop unten rechts einen Blick in die Systemtray-Symbole. Falls Sie da ein U3-Icon entdecken, klicken Sie drauf. Fehlt es, öffnen Sie den Windows Explorer und halten dort nach dem als «CD Laufwerk» eingehängten Bereich. Dieser enthält die U3-Launchpad-Tools, die Sie starten können, dann erscheint das Icon ebenfalls. Gehen Sie zu U3 Launchpad Settings oder U3-Launchpad-Einstellungen. Im neuen Fenster klicken Sie in der linken Spalte auf Uninstall (oder Deinstallieren) und anschliessend auf den Knopf Uninstall U3 Launchpad (U3-Launchpad deinstallieren). Mit Next (oder Weiter) fahren Sie fort.

Via U3-Systemtray-Icon deinstallieren

 © Quelle: PCtipp.ch

Sie hätten danach die Option, die Daten für spätere Wiederherstellung zu sichern und sie danach wiederherzustellen. Wir empfehlen aber, auf dem Stick reinen Tisch zu machen. Die Daten haben Sie ja vorhin schon wegkopiert. Wählen Sie «No. All the data on the USB drive will be destroyed and cannot be recovered» («Nein. Alle Daten auf dem USB-Laufwerk werden zerstört und können nicht wiederhergestellt werden»). Abschliessend klicken Sie auf Format (Formatieren), dann startet der Prozess.

Daten gleich löschen lassen

 © Quelle: PCtipp.ch

Via U3-Uninstaller: Falls das U3-Icon mit dem Einstellungen-Befehl im Systemtray nicht erscheint, greifen Sie zum Plan B. Laden Sie das Launchpad-Entfernungs-Programm herunter. Auch dies führt Sie durch den Deinstallations-Vorgang, der ein paar Minuten dauern kann.

Zum Schluss besuchen Sie die Datenträgerverwaltung. Entweder indem Sie im Windows Explorer mit rechts auf Computer klicken, zu Verwalten/Datenträgerverwaltung gehen oder via Start/Ausführen (Windowstaste+R) und Eintippen von diskmgmt.msc. Prüfen Sie, ob die U3-Partitionen des USB-Sticks jetzt weg sind. Jetzt können Sie den USB-Stick wie gewohnt und ohne U3 Launchpad benutzen.

Kommentare

Zubehör Betriebssysteme Cloud Datenverwaltung Kummerkasten PC Software Speicher Tools Windows Internet & Sicherheit Windows & PC Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare