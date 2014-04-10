U3-Systembereich vom USB-Stick entfernen

Lösung: Es hängt davon ab, ob das U3-System gestartet bzw. startfähig ist.

Via U3 System Icon: Falls Sie diesbezüglich noch nichts unternommen haben, stöpseln Sie den Stick am PC ein. Tun Sie dies mit einem Benutzerkonto, das über Administrator-Rechte verfügt. Sichern Sie vom Stick unbedingt alle Daten, die Sie behalten wollen, auf einen anderen Datenträger.

Werfen Sie auf dem Desktop unten rechts einen Blick in die Systemtray-Symbole. Falls Sie da ein U3-Icon entdecken, klicken Sie drauf. Fehlt es, öffnen Sie den Windows Explorer und halten dort nach dem als «CD Laufwerk» eingehängten Bereich. Dieser enthält die U3-Launchpad-Tools, die Sie starten können, dann erscheint das Icon ebenfalls. Gehen Sie zu U3 Launchpad Settings oder U3-Launchpad-Einstellungen. Im neuen Fenster klicken Sie in der linken Spalte auf Uninstall (oder Deinstallieren) und anschliessend auf den Knopf Uninstall U3 Launchpad (U3-Launchpad deinstallieren). Mit Next (oder Weiter) fahren Sie fort.