Umwandeln von Zeilen in Spalten und umgekehrt

Sie können Spalten in Zeilen und Zeilen in Spalten umwandeln, so dass die Daten aus der obersten Zeile des von Ihnen markierten Bereiches in der linken Spalte des Einfügebereiches angezeigt werden und die Daten aus der linken Spalte in der obersten Zeile.

Excel nennt diesen Vorgang "Transponieren".

Gehen Sie dazu folgendermassen vor:

1. Markieren Sie die Zellen, die Sie transponieren (umwandeln) möchten.

2. Klicken Sie auf das Symbol "Kopieren" in der Symbolleiste.

3. Markieren Sie die linke obere Zelle des Einfügebereichs (das ist der Bereich, in den die umgewandelten Daten versetzt werden sollen. Das Transponieren kann nicht an derselben Stelle geschehen, an der Ihre Daten zu Anfang stehen. Der Einfügebereich muss außerhalb des Kopierbereichs liegen).

4. Klicken Sie im Menü "Bearbeiten" auf "Inhalte einfügen...".

5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Transponieren", indem Sie es anhaken.

6. Bestätigen Sie mit "OK".

Nun erscheinen Ihre Daten umgewandelt - die erste Zeile erscheint nun als erste Spalte und die erste Spalte als erste Zeile usw. - im Einfügebereich. Da es sich um einen Kopiervorgang handelt, sind an der ursprünglichen Position all Ihre Daten noch in der ursprünglichen Sortierung vorhanden. Wenn Sie sie nicht behalten wollen, müssen Sie die überflüssigen Spalten der ursprünglichen Eingabe nun noch löschen. Dann haben Sie nur noch die umgewandelten Daten auf Ihrem Tabellenblatt.