Ungespeicherte Excel-Mappen retten: zwei Strategien

Es ist immer wieder ein Schock, wenn während der Arbeit an einer komplexen Excel-Mappe auf einmal etwas schiefgeht. Sei es, dass ein Prozess im Hintergrund zickt oder – im allerdümmsten Fall – soeben ein Stromausfall eingesetzt hat. Die Office-Anwendung nimmt bekanntlich automatische Zwischenspeicherungen vor. Nur nützt das nichts, wenn die letzte Instanz vor 10 Minuten abgelegt wurde. Was nicht alle Anwender wissen: Nicht nur das Zeitinvervall für Wiederherstellungen lässt sich bei Microsoft Excel anpassen, sondern auch der Speicherungsort. Zudem gibt es eine verborgene Backup-Funktion. In diesem Praxisartikel verraten wir Ihnen, warum es von Vorteil sein kann, beide Wiederherstellungsfunktionen zu kennen.

Die automatische Excel-Wiederherstellungsfunktion ist standardmässig aktiv. Sie macht nichts anderes, als Ihre Arbeitsmappe, an der Sie gerade arbeiten, in einem temporären Verzeichnis abzulegen, wenn ein Prozess hängt. Wenn Sie wissen wollen, wo und wie das vor sich geht, öffnen Sie unter dem Menü Datei die Optionen. Es öffnet sich ein Fenster mit den Excel-Optionen. Im Menüpunkt Speichern unter dem Abschnitt Arbeitsmappen speichern finden Sie den Dateispeicherort für AutoWiederherstellen.

Tipp: Beim Pfad legen Sie sich besser gleich auf ein Verzeichnis einer zweiten Festplatte oder eines Netzlaufwerks fest. So minimieren Sie das Risiko, dass bei einem Festplattenausfall auch die Wiederherstellung einer komplexen Arbeitsmappe flötengeht.