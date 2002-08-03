3. Aug 2002
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Unterschiedliche Breite in einer einzigen Spalte?
Ist es in Excel möglich, eine Spalte mit verschiedenen Breiten einzurichten? z.B. Spalte D, Zeile 1 - 10 = Breite 80 Pixel Spalte D, ab Zeile 11 = Breite 120 Pixel.
Nein, grundsätzlich ist dies nicht möglich. Sie können jedoch ein kleines bisschen mogeln. Verbinden Sie die Zellen von Spalte D+E ab der Zeile 11 und weisen Sie der Spalte E die breite von 40 Pixel zu.
Oben rechts können Sie sehen, dass die verbundene Zelle in Zeile 11 die Adresse "D11" trägt.
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