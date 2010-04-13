Unzulässiger Parameter bei CHKDSK-Befehl

Lösung: Die Festplattenprüfung können Sie auch einfacher starten. Öffnen Sie im Windows-Explorer den Arbeitsplatz bzw. Computer.

Klicken Sie mit Rechts aufs betroffene Laufwerk, öffnen Sie die Eigenschaften und wechseln ins Register Extras (XP) bzw. Tools (Vista/7). Klicken Sie bei «Fehlerüberprüfung» auf Jetzt prüfen, kreuzen Sie beide Kästchen an und klicken auf Starten.

Wichtig: Windows kann die Prüfung nur durchführen, wenn kein anderes Programm darauf zugreift. Darum wird Windows in einigen Fällen darauf hinweisen, dass es den Prüfvorgang beim nächsten PC-Start durchführt. Haben Sie Geduld, wenn Windows mit der Prüfung loslegt; der Vorgang kann je nach Plattengrösse mehrere Stunden dauern.

Danach sollte dem Konvertieren von FAT32 nach NTFS nichts mehr im Weg stehen. Wie das geht, steht im Workshop-Artikel mit Webcode 42199. (PCtipp-Forum)