Update: Android – Nicht meckern, wenn kein Empfang!

Es gibt draussen und innerhalb von Gebäuden immer wieder mal tote Punkte, an denen kein Telefonsignal verfügbar ist – sogar dann, wenn etwa der WLAN-Empfang tipptopp bereitsteht. Einige Android-Smartphones bimmeln oder vibrieren selbst bei kurzzeitigem Verlust des Telefonsignals. Das kann ziemlich nerven.

Eigentlich wäre das Abschalten von Benachrichtigungen ein Leichtes, siehe diesen Artikel. Im vorliegenden Fall muss man jedoch erst herausfinden, welche App es überhaupt ist, die Sie zum Schweigen bringen müssen. Wir zeigen es anhand eines Geräts mit «reinem» Android 8, es dürfte aber mit anderen Geräten ähnlich funktionieren.

So gehts: Öffnen Sie die Einstellungen-App und darin Apps & Benachrichtigungen. Tippen Sie gegebenenfalls auf Alle (Anzahl) Apps anzeigen. Hier sollte oben rechts ein Drei-Punkte-Menü auftauchen. Öffnen Sie dieses und gehen Sie zu System anzeigen oder System-Apps anzeigen. Scrollen Sie nun in der alphabetischen Liste ein ziemlich weites Stück herunter.