USB-Laufwerke: nie wieder «sicher entfernen»

Nie wieder «sicher entfernen» müssen?

Wer auf Nummer sicher gehen will, wird weiterhin aufs sichere Entfernen setzen und den Stick nicht einfach aus der Buchse rupfen. Es ist aber in der Tat nicht immer nötig, den Stick vor dem Ausstöpseln noch auszuwerfen.

Eine Reihe von Nutzern lebt ohnehin nach dem Prinzip «No risk, no fun» und pfeift aufs sichere Auswerfen. Die dürften relativ häufig über Fehlermeldungen wie die oben erwähnten stolpern, sofern sie die nachfolgenden Tipps nicht beachten.

Es gibt eine Einstellung, die ein «sicheres Entfernen» überflüssig macht. Dies müssen Sie jedoch für jeden an Ihrem PC/Notebook verwendeten Stick separat festlegen.

Das geht so: Stöpseln Sie das Laufwerk ein. Öffnen Sie den Geräte-Manager, etwa über Systemsteuerung/Hardware und Sound/Geräte-Manager. Klappen Sie Laufwerke auf. Doppelklicken Sie das entsprechende USB-Gerät, hier zum Beispiel USB 2.0 Flash Disk USB Device. Im Eigenschaften-Fenster wechseln Sie zum Reiter Richtlinien. Aktivieren Sie die Option Schnelles Entfernen und klicken Sie auf OK.