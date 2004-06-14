Verknüpfung mit einer Internetseite anlegen

In der darauffolgend erscheinenden Zeile "Speicherort" geben Sie die Internetadresse der Website ein, für die die Verknüpfung erstellt werden soll. Sollte sich diese Website bereits auf einem Ihrer Rechner befinden, können Sie die entsprechende Adresse natürlich auch mit "Durchsuchen" ausfindig machen, anstatt sie einzutippen.