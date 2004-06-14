Tipps & Tricks
Verknüpfung mit einer Internetseite anlegen
Das ist ziemlich einfach. Sie brauchen eine neue Verknüpfung in dem entsprechenden Projektordner. Öffnen Sie diesen Ordner im Windowsexplorer. Klicken Sie dann mit der rechten Maustasten in den weissen Bereich dieses Verzeichnisses und wählen Sie NEU/VERKNÜPFUNG.
In der darauffolgend erscheinenden Zeile "Speicherort" geben Sie die Internetadresse der Website ein, für die die Verknüpfung erstellt werden soll. Sollte sich diese Website bereits auf einem Ihrer Rechner befinden, können Sie die entsprechende Adresse natürlich auch mit "Durchsuchen" ausfindig machen, anstatt sie einzutippen.
Im nächsten Schritt können Sie angeben, wie diese Verknüpfung heissen soll
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertig stellen" um den Vorgang abzuschliessen und die Verknüpfung zu erstellen.
Kommentare