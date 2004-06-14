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PCtipp Redaktion
14. Jun 2004
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Verknüpfung mit einer Internetseite anlegen

Wir arbeiten projektbezogen und legen alle unsere Dokumente im Windows-Explorer unter dem jeweiligen Projekt ab. Wie kann ich nun eine Internetadresse im Windows-Explorer ablegen wie zum Beispiel ein Word-Dokument, so dass beim Draufklicken der Internet Explorer aufgeht und die gewünschte Webseite Seite anzeigt?
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Das ist ziemlich einfach. Sie brauchen eine neue Verknüpfung in dem entsprechenden Projektordner. Öffnen Sie diesen Ordner im Windowsexplorer. Klicken Sie dann mit der rechten Maustasten in den weissen Bereich dieses Verzeichnisses und wählen Sie NEU/VERKNÜPFUNG.

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In der darauffolgend erscheinenden Zeile "Speicherort" geben Sie die Internetadresse der Website ein, für die die Verknüpfung erstellt werden soll. Sollte sich diese Website bereits auf einem Ihrer Rechner befinden, können Sie die entsprechende Adresse natürlich auch mit "Durchsuchen" ausfindig machen, anstatt sie einzutippen.

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Im nächsten Schritt können Sie angeben, wie diese Verknüpfung heissen soll

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Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertig stellen" um den Vorgang abzuschliessen und die Verknüpfung zu erstellen.

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