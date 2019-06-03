3. Jun 2019
Lesedauer 2 Min.
Android Tipp
Verlauf von Gboard löschen
Google ist bekannt für seinen Datenhunger. Auch die Android-Tastatur Gboard merkt sich, wonach wir suchen. So löschen Sie den Verlauf.
Nicht nur Browser speichern, wonach wir suchen, sondern auch Tastaturdienste wie Gboard von Google. So löschen Sie Ihren Gboard-Suchverlauf:
1. Gehen Sie auf Ihrem Smartphone zu den Einstellungen.
2. Wählen Sie Apps, dann Gboard.
3. Hier tippen Sie auf Speicher.
4. Tippen Sie auf Daten löschen.
Hinweis: Wir haben dies mit einem Android-Smartphone mit der Version 9.0.0 (EMUI) durchgeführt.
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