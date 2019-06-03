Verlauf von Gboard löschen

Nicht nur Browser speichern, wonach wir suchen, sondern auch Tastaturdienste wie Gboard von Google. So löschen Sie Ihren Gboard-Suchverlauf:

1. Gehen Sie auf Ihrem Smartphone zu den Einstellungen.

2. Wählen Sie Apps, dann Gboard.

3. Hier tippen Sie auf Speicher.

4. Tippen Sie auf Daten löschen.

Hinweis: Wir haben dies mit einem Android-Smartphone mit der Version 9.0.0 (EMUI) durchgeführt.