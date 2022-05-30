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Florian Bodoky
30. Mai 2022
Lesedauer 2 Min.

Android Tipp

Verpasste Android-Benachrichtigungen zurückholen

Hoppla, zu schnell weggewischt! Was war das doch gleich für eine Benachrichtigung? Es gibt einen Weg, verpasste Android-Notifications zurückzuholen.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Was war das doch gleich für eine News-Meldung? Gerade für Push-Meldungen sind die Android-Notificatons in der Statusleiste äusserst praktisch. Doch genauso schnell sind sie auch wieder weggewischt. Halb so tragisch, denn schon seit Android 4.3 gibt es einen simplen Weg, immerhin den ganzen Benachrichtigungsverlauf zurückzuholen. Der Trick funktioniert auch heute noch, etwa unter Android 11.0. Ihr Smartphone sollten Sie aber seit Anzeigen der Benachrichtigung nicht neu gestartet haben, weil sich nur jene Benachrichtigungen seit dem letzten Reboot hervorkramen lassen, teils gar nur jene des aktuellen Tages.

So gehts

  1. Tippen und halten Sie eine beliebige freie Stelle des Homescreens gedrückt, bis Sie die Widget-Übersicht bzw. ein Kontextmenü mit ein Eintrag Widgets antreffen. Tippen Sie drauf. 
  2. Dort angelangt, scrollen Sie zum Widget Einstellung oder auch Einstellungsverknüpfung.
  3. Sobald Sie nun das Einstellungs-Widget an die gewünschte Stelle auf den Homescreen ziehen, poppt ein Konfigurationsbildschirm der Einstellungsverknüpfung auf. Wählen Sie den Punkt Benachrichtigungsprotokoll.
  4. Wenn Sie nun die Verknüpfung auf dem Homescreen öffnen, finden Sie sämtliche Benachrichtigungen seit dem letzten Systemstart wieder. Wenn Sie allerdings auf einen der Einträge tippen, gelangen Sie je nach Android-Version in die Einstellungen der jeweiligen App. Anhand des App-Namens und eines allfälligen Absenders können Sie aber wenigstens herausfinden, in welcher App Sie nach Nachrichten von welcher Person suchen müssen. Bei News-Push-Meldungen müssten Sie selber wieder anhand der Schlagworte bzw. des Titels auf dem jeweiligen Portal nach der Meldung suchen. 

Hinweis: Aufgrund der verschiedenen Benutzeroberflächen der Android-Hersteller kann es sein, dass die Menüstruktur und -benennung anders lautet, respektive dieser Trick nicht funktioniert.

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