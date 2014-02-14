Verschiedene Farben bei USB-Anschlüssen

Manchmal tragen USB-3.0-Anschlüsse zudem ein kleines USB-Logo, das mit zwei «S» versehen ist, also «SS» für «SuperSpeed». Wenn Sie genau hinschauen, haben diese Anschlüsse auch noch zusätzliche Kontakte. Die werden nicht benutzt, wenn Sie ein USB 2.0-Gerät verbinden.

Stöpseln Sie externe Festplatten mit Vorteil an diese Anschlüsse, sofern auch sie auf USB 3.0 ausgelegt sind. Damit erreichen Sie mit Abstand am meisten Tempo beim Kopieren oder Auslesen von Daten.

Schwarz/Gehäusefarbe: Ist üblicherweise USB 2.0. Die verwenden Sie für Geräte, die keinen besonders schnellen Datendurchsatz erfordern oder die selbst noch dem USB 2.0 Standard entsprechen. Es sind ideale Anschlüsse für Mäuse und Tastaturen.

Gelb: Hierbei handelt es sich fast immer um USB-Anschlüsse mit permanenter Stromversorgung. Das heisst, dass ein gelber USB-Anschluss auch Strom liefert, während der PC oder das Notebook ausgeschaltet ist. Wie Sie das nutzen? Ist der PC ausgeschaltet, sollte also Ihr Handy-Akku an diesem Anschluss trotzdem geladen werden. Diesen Trick verwenden auch Reisende: Ist der Notebook-Akku voll, aber der Smartphone-Akku leer? Dann können Sie Ihr Smartphone über diesen Anschluss sogar am ausgeschalteten Notebook aufladen. Manchmal sind solche Anschlüsse zusätzlich mit einem winzigen Symbol (z.B. einem Blitz) gekennzeichnet. Aufgepasst: Bei vielen Geräten ist diese «powered» Funktion im BIOS bzw. UEFI ausgeschaltet. Falls das Handy am ausgeschalteten Notebook nicht lädt, wenn Sie es am gelben Anschluss anstöpseln, durchforsten Sie die BIOS/UEFI-Einstellungen.

Dies sind nur Anhaltspunkte. Leider halten sich nämlich nicht alle Hersteller an die Farben oder versehen die Anschlüsse mit dem passenden Logo. Um sicher zu gehen, bleibt fast nur der Blick ins technische Handbuch. Das eingangs gezeigte Bild eines MSI-Mainboards findet sich hier als Schema im zugehörigen Handbuch wieder - inklusive Beschriftungen.