Verschlechtern sich JPGs durch Kopieren?

Wenn man JPG-Dateien nur kopiert, verschiebt oder brennt, verlieren sie nicht an Qualität, denn beim Kopieren etc. werden die Daten ja so wie sie sind 1:1 übernommen. Eine Verschlechterung der Qualität kann nur dann eintreten, wenn Sie das Bild in irgendeiner Form bearbeiten, d.h. wenn Sie ein JPG in einem Bildbearbeitungsprogramm öffnen und es in diesem Programm wieder speichern, dann kann sich - je nachdem, welche Kompressionsrate in dem Programm eingestellt ist - die Qualität verändern.