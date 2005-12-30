Viele Dateiendungen auf einen Schlag ändern

Rechtsklicken Sie auf den Ordner, in dem sich die Dateien befinden

und wählen Sie "Neu/Textdokument". Öffnen Sie die leere Textdatei mit dem Editor und fügen Sie folgende Zeile ein:

rename *.doc *.new

Wobei Sie "new" mit der gewünschten Endung ersetzen. Schliessen Sie die Textdatei und ändern Sie deren Endung von "txt" zu "bat". Wenn Sie nun einen Doppelklick auf die Datei machen, werden alle Dateien im selben Ordner umbenannt.