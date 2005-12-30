30. Dez 2005
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Viele Dateiendungen auf einen Schlag ändern
Viele Dateien tragen fälschlicherweise die Endung «doc». Ich möchte all diese Dateien in einem Arbeitsgang mit einer anderen Endung versehen. Wie kann ich das machen, ohne jede einzelne anklicken und umbenennen zu müssen?
Rechtsklicken Sie auf den Ordner, in dem sich die Dateien befinden
und wählen Sie "Neu/Textdokument". Öffnen Sie die leere Textdatei mit dem Editor und fügen Sie folgende Zeile ein:
rename *.doc *.new
Wobei Sie "new" mit der gewünschten Endung ersetzen. Schliessen Sie die Textdatei und ändern Sie deren Endung von "txt" zu "bat". Wenn Sie nun einen Doppelklick auf die Datei machen, werden alle Dateien im selben Ordner umbenannt.
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