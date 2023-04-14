Warum kann ich meine Visual Voicemail nicht abspielen?

Mit Visual Voicemail müssen Smartphone-User nicht mehr die Nummer ihrer Combox wählen, um die Nachrichten anzuhören. Wie Sie die Funktion einrichten und nutzen, lesen Sie am Beispiel von Swisscom hier, Sunrise-User lesen auch noch dies.

Eines schönen Tages erhalten Sie eine Benachrichtigung, die Ihnen das Eintreffen einer Sprachnachricht anzeigt. Doch nach dem Öffnen der Telefon-App, dem Antippen von Mailbox oder dem Nachricht-Abspielversuch konfrontiert Ihr Android-Smartphone Sie mit einer dieser Fehlermeldungen:

Visuelle Mailbox kann nicht aktualisiert werden

Nicht unterstützter Nachrichtentyp, zum Abhören +4179... anrufen.

Mailboxnachricht-Wiedergabe nicht möglich

Oder es heisst einfach: «Du hast noch keine Mailboxnachrichten».

Lösung: Trennen Sie vorübergehend Ihre WLAN-Verbindung! Ein direktes Herunterladen und Abspielen der Nachricht ist nur via Mobilverbindung möglich. Falls das Gerät aber nur oder zusätzlich via Wi-Fi verbunden ist, wird diese Verbindung verwendet.