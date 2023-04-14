Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
14. Apr 2023
Lesedauer 2 Min.

Combox-Streik

Warum kann ich meine Visual Voicemail nicht abspielen?

«Visuelle Mailbox kann nicht aktualisiert werden», «Nicht unterstützter Nachrichtentyp», «Mailboxnachricht-Wiedergabe nicht möglich»: Wieso können Sie erhaltene Mobil-Sprachnachrichten manchmal nicht abspielen?
© (Quelle: PCtipp.ch)

Mit Visual Voicemail müssen Smartphone-User nicht mehr die Nummer ihrer Combox wählen, um die Nachrichten anzuhören. Wie Sie die Funktion einrichten und nutzen, lesen Sie am Beispiel von Swisscom hier, Sunrise-User lesen auch noch dies.

Eines schönen Tages erhalten Sie eine Benachrichtigung, die Ihnen das Eintreffen einer Sprachnachricht anzeigt. Doch nach dem Öffnen der Telefon-App, dem Antippen von Mailbox oder dem Nachricht-Abspielversuch konfrontiert Ihr Android-Smartphone Sie mit einer dieser Fehlermeldungen:

  • Visuelle Mailbox kann nicht aktualisiert werden
  • Nicht unterstützter Nachrichtentyp, zum Abhören +4179... anrufen.
  • Mailboxnachricht-Wiedergabe nicht möglich

Oder es heisst einfach: «Du hast noch keine Mailboxnachrichten».

Lösung: Trennen Sie vorübergehend Ihre WLAN-Verbindung! Ein direktes Herunterladen und Abspielen der Nachricht ist nur via Mobilverbindung möglich. Falls das Gerät aber nur oder zusätzlich via Wi-Fi verbunden ist, wird diese Verbindung verwendet.

Wenn das Abspielen der Combox-Nachricht nicht klappt (links), versuchen Sie es nochmals mit deaktivierter WLAN-Verbindung (rechts)

 © Quelle: PCtipp.ch

So gehts: Zum Beispiel unter Android 12 wischen Sie vom oberen Rand herunter und tippen Sie auf Internet. Sorgen Sie dafür, dass der Schalter beim mobilen Zugang (mit dem Namen Ihres Providers) auf Ein ist und jener hinter WLAN oder Wi-Fi auf Aus. Tippen Sie auf Fertig.

Versuchen Sie die Mailbox-Nachricht jetzt abzuspielen, sollte es funktionieren. Sobald Sie alle Nachrichten durchgehört haben, schalten Sie WLAN wieder ein.

Kommentare

Mobile Android Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare