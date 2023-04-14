Combox-Streik
Warum kann ich meine Visual Voicemail nicht abspielen?
Mit Visual Voicemail müssen Smartphone-User nicht mehr die Nummer ihrer Combox wählen, um die Nachrichten anzuhören. Wie Sie die Funktion einrichten und nutzen, lesen Sie am Beispiel von Swisscom hier, Sunrise-User lesen auch noch dies.
Eines schönen Tages erhalten Sie eine Benachrichtigung, die Ihnen das Eintreffen einer Sprachnachricht anzeigt. Doch nach dem Öffnen der Telefon-App, dem Antippen von Mailbox oder dem Nachricht-Abspielversuch konfrontiert Ihr Android-Smartphone Sie mit einer dieser Fehlermeldungen:
- Visuelle Mailbox kann nicht aktualisiert werden
- Nicht unterstützter Nachrichtentyp, zum Abhören +4179... anrufen.
- Mailboxnachricht-Wiedergabe nicht möglich
Oder es heisst einfach: «Du hast noch keine Mailboxnachrichten».
Lösung: Trennen Sie vorübergehend Ihre WLAN-Verbindung! Ein direktes Herunterladen und Abspielen der Nachricht ist nur via Mobilverbindung möglich. Falls das Gerät aber nur oder zusätzlich via Wi-Fi verbunden ist, wird diese Verbindung verwendet.
So gehts: Zum Beispiel unter Android 12 wischen Sie vom oberen Rand herunter und tippen Sie auf Internet. Sorgen Sie dafür, dass der Schalter beim mobilen Zugang (mit dem Namen Ihres Providers) auf Ein ist und jener hinter WLAN oder Wi-Fi auf Aus. Tippen Sie auf Fertig.
Versuchen Sie die Mailbox-Nachricht jetzt abzuspielen, sollte es funktionieren. Sobald Sie alle Nachrichten durchgehört haben, schalten Sie WLAN wieder ein.
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