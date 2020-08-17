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Gaby Salvisberg
17. Aug 2020
Lesedauer 2 Min.

Bugs

VLC Media Player mit lästiger «Ladevorgang»-Anzeige unter Android

Seit einigen Monaten irritiert der VLC Media Player unter Android viele User mit einer statischen Einblendung «Ladevorgang» oder «Loading» bei den Benachrichtigungen. Rettung naht.

VLC mit lästiger Ladevorgang-Anzeige auf Android-Smartphones

© (Quelle: PCtipp.ch)

Auf Android-Geräten erscheint auf dem Sperrbildschirm sowie oben in der Benachrichtigungs- oder Statusleiste seit einigen Monaten bei vielen Nutzern eine nervige Benachrichtigung des VLC Media Players. In der Benachrichtigungsleiste ist das VLC-Icon zu sehen. Wischt man vom oberen Displayrand herunter, lautet die VLC-Benachrichtigung bloss «Ladevorgang». Sie zeigt drei Icons, wie man sie in der Abspielsteuerung für letzten Song, aktuellen Song abspielen und nächsten Song kennt.

Das Ärgerliche daran: Wegwischen lässt sich die Benachrichtigung nicht. Sie können nur entweder in den App-Einstellungen die Benachrichtigungen für VLC komplett deaktivieren oder dann die App einmal komplett abschiessen. Ersteres wollen Sie vermutlich nicht, weil Sie andere Benachrichtigungen der App durchaus schätzen. Und letzteres – das Abschiessen der App – hilft zwar im Moment, aber nach einigen Stunden oder am nächsten Tag ist die vermaledeite «Ladevorgang»-Benachrichtigung wieder da.

Das Problem tritt in der aktuellen VLC-Version (VLC 3.2.12) auf. Es ist aber gelöst in der Version 3.3.0, die sich derzeit im Betatest-Stadium befindet. Im Moment ist davon RC4 im Test. Das ist der vierte Release Candidate. Die finale Version dürfte also nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Sie haben nun zwei Möglichkeiten. Sie können dem VLC einfach noch etwas Zeit geben, bis die Betaversion den Release erhält und Sie Ihr Update über den Google Play Store erhalten. Oder Sie steigen vorzeitig auf die Betaversion um. Der Weg hierzu führt im Google Play Store über diesen Link. Klicken Sie auf Tester werden, dann lässt sich die Testversion installieren bzw. die aktuelle Version auf die Testversion aktualisieren.

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