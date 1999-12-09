Vorlagendatei in Excel?

Hierin unterscheiden sich Word und Excel gewaltig: Eine so genannte "normal.xls" à la Word gibt es in Excel nicht. Dies liegt an den unterschiedlichen Dateiformaten und ihren Aufgaben. Word benötigt für eine neue Datei bereits einige Formatierungsangaben, um diese überhaupt zur Verfügung zu stellen. Excel hingegen eröffnet Ihnen mit einer neuen Arbeitsmappe sozusagen nur einen tabellarisch strukturierten Arbeitsbereich - diesen können Sie nur sehr bedingt vorformatieren. Die einzige Option, die Excel dazu anbietet, findet sich unter Extras/Optionen/Allgemein, wo Sie die Grundschriftart und ihre Grösse für neue Excel-Mappen festlegen können. Trotzdem ist es auch in Excel möglich, mehr Formatierungen für neue Mappen festzulegen, beispielsweise ein farbiger Hintergrund und vorgegebene Rahmenlinien. Bearbeiten Sie dazu eine leere Excel-Datei Ihren Wünschen entsprechend und sichern Sie diese unter dem Namen "mappe.xlt" mit Datei/Speichern unter im Verzeichnis C:\Programme\Microsoft Office\Office\XLStart ab. Der Verzeichnispfad kann bei Ihrer Installation anders lauten; suchen Sie am besten mit dem Explorer das Excel-Startverzeichnis XLStart. Damit benutzt Excel wie Word die abgespeicherte Vorlagendatei als Grundlage für neue Excel-Arbeitsmappen.