Webseite in PowerPoint-Präsentation einbinden

Markieren Sie die Folie, hinter der Sie die Webseite einfügen wollen, und klicken Sie dann im Menü "Einfügen" auf "Folien aus Datei...". Im Dialogfeld "Foliensuche" wählen Sie die Webseite (HTML-Datei) aus, die eingefügt werden soll, markieren Sie die Seite in der Vorschau und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Einfügen".