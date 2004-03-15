15. Mär 2004
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Webseite in PowerPoint-Präsentation einbinden
Ich möchte in einer PowerPoint-Präsentation eine Webseite einbinden bzw. anzeigen lassen. Beispiel: Folien 1–5 sind statische Powerpoint-Folien, Folie 6 ist eine Webseite, Folien 7–11 weitere statische Folien usw. Wie muss ich da vorgehen?
Markieren Sie die Folie, hinter der Sie die Webseite einfügen wollen, und klicken Sie dann im Menü "Einfügen" auf "Folien aus Datei...". Im Dialogfeld "Foliensuche" wählen Sie die Webseite (HTML-Datei) aus, die eingefügt werden soll, markieren Sie die Seite in der Vorschau und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Einfügen".
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