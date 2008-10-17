Webseite wird nicht richtig dargestellt

Lösung: Beim Laden einer Webseite kann es passieren, dass z.B. ein StyleSheet, das für die Darstellung der Seite zuständig ist, nicht korrekt im Cache ankommt.

Der Cache ist ein Zwischenspeicher, in dem alle Daten (Bilder, Texte) einer Webseite zunächst landen, damit der Browser sie anzeigen kann. Der Cache wird beim Verlassen der Webseite oder beim Schliessen des Browsers standardmässig nicht geleert. Bei langsameren Verbindungen hat das den Vorteil, dass beim nächsten Besuch derselben Seite z.B. grosse Bilder nicht komplett neu heruntergeladen werden müssen.

Sowohl im Internet Explorer als auch im Firefox können Sie mit der Tastenkombination Ctrl+F5 das Neuladen aller Seiteninhalte erzwingen. Falls das nicht reicht, leeren Sie den Cache (im Internet Explorer auch «Temporäre Internetdateien» genannt). Im Firefox öffnen Sie das Menü Extras/Private Daten löschen. Kreuzen Sie alles an, was Sie löschen wollen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Private Daten jetzt löschen.

Im Internet Explorer 7 gehts stattdessen zu Extras/Browserverlauf löschen. Um den Cache zu leeren, klicken Sie hinter «Temporäre Internetdateien» auf Dateien löschen. Starten Sie danach allenfalls den Browser neu. (PCtipp-Forum)