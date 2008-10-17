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Gaby Salvisberg
17. Okt 2008
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Webseite wird nicht richtig dargestellt

Problem: Manchmal kommt es vor, dass eine Webseite in einem Browser plötzlich falsch angezeigt wird, während ein anderer Webbrowser sie richtig darstellt. So z.B. bei mir kürzlich die PCtipp-Webseite im Firefox (falsch) und im Internet Explorer (richtig). Was kann ich tun, damit der Anzeigefehler verschwindet?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Beim Laden einer Webseite kann es passieren, dass z.B. ein StyleSheet, das für die Darstellung der Seite zuständig ist, nicht korrekt im Cache ankommt.

Der Cache ist ein Zwischenspeicher, in dem alle Daten (Bilder, Texte) einer Webseite zunächst landen, damit der Browser sie anzeigen kann. Der Cache wird beim Verlassen der Webseite oder beim Schliessen des Browsers standardmässig nicht geleert. Bei langsameren Verbindungen hat das den Vorteil, dass beim nächsten Besuch derselben Seite z.B. grosse Bilder nicht komplett neu heruntergeladen werden müssen.

Sowohl im Internet Explorer als auch im Firefox können Sie mit der Tastenkombination Ctrl+F5 das Neuladen aller Seiteninhalte erzwingen. Falls das nicht reicht, leeren Sie den Cache (im Internet Explorer auch «Temporäre Internetdateien» genannt). Im Firefox öffnen Sie das Menü Extras/Private Daten löschen. Kreuzen Sie alles an, was Sie löschen wollen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Private Daten jetzt löschen.

Im Internet Explorer 7 gehts stattdessen zu Extras/Browserverlauf löschen. Um den Cache zu leeren, klicken Sie hinter «Temporäre Internetdateien» auf Dateien löschen. Starten Sie danach allenfalls den Browser neu. (PCtipp-Forum)

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Internet Browser Cloud Datenverwaltung Firefox Kummerkasten Internet & Sicherheit
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