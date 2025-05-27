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Klaus Zellweger
27. Mai 2025
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Wecker zu jeder Zeit

Bei täglich wiederkehrenden Ereignissen kann ein Wecker die beste Lösung sein: Er meldet sich auf dem iPhone und der Apple Watch. So pushen Sie ihn auf die Watch.

Wecker sind nicht nur am Morgen nützlich

© (Quelle: PCtipp.ch)

Bei täglich wiederkehrenden Ereignissen kann ein Wecker die beste Lösung sein: Er meldet sich auf dem iPhone und der Apple Watch, doch er zieht eine Aufgabenliste in der App Erinnerungen nicht unnötig in die Länge, weil es immer dieselben Einträge sind.

Einen Wecker erstellen Sie am iPhone in der App Uhr. Doch damit er auch auf der Apple Watch bimmelt, öffnen Sie am iPhone die App Watch. Tippen Sie in den Einstellungen Mitteilungen auf den Bereich Uhr und markieren

Sie die Option Push-Hinweise vom iPhone.

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