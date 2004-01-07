Weg einer Internetverbindung grafisch anzeigen

Mithilfe eines Traceroute-Programmes [1] kann angezeigt werden, über welche Knoten die Verbindung zu einem entfernten Computer hergestellt wird. VisualRoute [2] stellt diese Knoten als Weg, der auf einer Weltkarte eingezeichnet ist, dar. VisualRoute kann direkt aus dem Browser aufgerufen werden. Aus einer Liste [3] können Sie einen der Server wählen, und dann den Weg von diesem Server zu einer beliebigen IP-Adresse oder URL anzeigen lassen. Wenn die angezeigte Route jedoch von Ihrem PC starten soll, müssen Sie das Programm auf Ihrem Computer installieren. Eine Demoversion können Sie von der Webseite [4] herunterladen. Ebenfalls ein gutes Traceroute-Programm mit grafischer Anzeige ist die Shareware NeoTrace [5], die jetzt unter dem Namen Visualtrace [6] bei McAfee erhältlich ist.