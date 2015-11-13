Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
13. Nov 2015
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Welche Programme greifen aufs Internet zu?

Sie stellen fest, dass Ihr PC immer wieder etwas Daten hoch- oder runterlädt, obwohl Sie keinen Browser oder ähnliches geöffnet haben. Was greift denn da aufs Internet zu?

Windows 10 zeigt Netzwerkaktivitäten auch im Task-Manager

© Quelle: PCtipp.ch

Man siehts dem Netzwerk-Icon nicht immer an, dass Daten bewegt werden. Aber wer ein Tool seines Internetproviders zur Angabe der Internetgeschwindigkeit verwendet, dem wird das auffallen. Zum Beispiel der Netzmanager der Deutschen Telekom zeigt in der Statusleiste dauernd die Down- und Uploadgeschwindigkeit in kBit/s an. Aber was wird denn hier die ganze Zeit hoch- oder runtergeladen, während Sie vielleicht nur in der lokalen Office-Suite arbeiten und gar nicht herumsurfen? 

Lösung: Haben Sie denn ein Programm installiert, das Sie im «Verdacht» haben, diesen Netzwerkverkehr zu verursachen? Schliessen Sie es einfach einmal komplett. Das kann ein Instant-Messenger sein oder ein Dropbox- oder Google-Drive-Client. 

Es gibt noch einen weiteren Weg: Öffnen Sie den Task-Manager, zum Beispiel indem Sie Ctrl+Shift+Esc drücken. Unter Windows 10 können Sie schon im Reiter Prozesse prüfen, welche Programme Netzwerktraffic verursachen. Sortieren Sie am besten die Daten durch Klick auf den Spaltentitel Netzwerk. Falls Sie die Spalten nicht sehen, klicken Sie auf Mehr Details.

Windows 10 zeigt Netzwerkaktivitäten auch im Task-Manager

 © Quelle: PCtipp.ch

Sowohl unter Windows 7 als auch unter Windows 10 wechseln Sie im Task-Manager zum Reiter Leistung. Dort finden Sie den Ressourcenmonitor, der ebenfalls einen Reiter Netzwerk besitzt. Klappen Sie die Bereiche Netzwerkaktivität und TCP-Verbindungen auf. Da finden Sie detaillierte Informationen.

Der Ressourcenmonitor unter Windows 7

 © Quelle: PCtipp.ch

Es gibt sonst noch die Option, fürs Betrachten des Netzwerkverkehrs zu einem Zustztool zu greifen. Da wäre beispielsweise der Microsoft Network Monitor (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4865). (PCtipp-Forum)

Kommentare

Netzwerk Betriebssysteme Browser Cloud Firmen Internet Kummerkasten Office PC Software Speicher WhatsApp Windows Windows 10 Windows & PC Internet & Sicherheit Software & Tools Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare