21. Okt 2016
Lesedauer 2 Min.
Android Tipp
WhatsApp Android: Foto vor dem Versenden bearbeiten
Bei WhatsApp kann man seit Kurzem Bilder bearbeiten, bevor man sie versendet. PCtipp zeigt, wie das geht.
So können Sie Ihre Bilder verzieren, bevor Sie sie an einen WhatsApp-Kontakt versenden.
- Wählen Sie den gewünschten WhatsApp-Kontakt aus.
- Klicken Sie auf das Büroklammer-Icon und wählen Sie Kamera (NICHT Galerie).
- Schiessen Sie ein Foto oder wählen Sie eins aus der Galerie aus.
- Nun kommt die Vorschau. Wählen Sie das Emoticon-Icon, um ein WhatsApp-Smiley ins Bild zu setzen, den Buchstaben T, um das Bild zu beschriften, oder das Bleistift-Icon um freihändig via Touchscreen reinzuzeichnen.
- Das Bild kann nun ganz normal versendet werden.
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