25. Mär 2021
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
WhatsApp für Android: Nummer wechseln, Nachrichten behalten
So können Sie die Nummer wechseln, ohne alle Ihre Chats zu verlieren.
- Stellen Sie sicher, dass die alte Telefonnummer mit WhatsApp verifiziert ist. Dazu tippen Sie in den WhatsApp-Einstellungen (drei Punkte oben rechts) auf Account und danach auf Ihr Profilbild. Unter Telefonnummer sollte jetzt noch Ihre alte Nummer stehen.
- Versichern Sie sich auch, dass die neue SIM-Karte bereits aktiviert und funktionsfähig ist. Legen Sie diese dann in Ihr Handy ein.
- Öffnen Sie WhatsApp.
- Öffnen Sie das Menü, tippen Sie auf Account, danach auf Nummer ändern.
- Geben Sie in das obere Feld Ihre bisherige Telefonnummer ein, unten die neue.
- Tippen Sie oben rechts auf Fertig.
- Danach werden Sie einen Verifizierungshinweis erhalten sowie eine SMS mit einem Zahlencode. Tippen Sie diesen ein und tippen Sie anschliessend auf OK.
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