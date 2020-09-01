1. Sep 2020
Lesedauer 2 Min.
WhatsApp-Bilder werden nicht mehr angezeigt - daran liegts
WhatsApp-Bilder finden den Weg in die Galerie und zu Google Photos nicht mehr. Das liegt meistens an den WhatsApp-Einstellungen selber. Wir zeigen, wo man diese umstellen muss.
Bilder, Videos oder Animationen machen einen grossen Teil der WhatsApp-Kommunikation aus. Was aber, wenn diese plötzlich nicht mehr in der Smartphone-Galerie oder unter Google Photos angezeigt werden? Dies liegt in der Regel an eine der folgenden WhatsApp-Einstellungen, die es zu ändern gilt:
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