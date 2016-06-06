WhatsApp für Android: Kontakte ohne Nummer hinzufügen

WhatsApp-Gruppen können nützlich, aber auch sehr anstrengend sein. In der neusten Beta-Version (2.16.102) hat WhatsApp eine Funktion eingeführt, welche die Handynummer obsolet macht: die Einladungs-Links. Wenn man eine Person in einer WhatsApp-Gruppe dabeihaben möchte, kann man von WhatsApp ein Link generieren lassen, welchen man per Mail, Website u.ä. verbreiten kann - der Empfänger öffnet den Link mit einem Mobile-Device und WhatsApp springt automatisch an und fragt, ob man Interesse an einer Mitgliedschaft in dieser Gruppe habe. Vorteil für den Empfänger: Man kann dies auch ablehnen. So gehts:

Öffnen Sie die Gruppe, in welche Sie jemanden einladen möchten. Öffnen Sie das Einstellungsmenü (drei vertikale Punkte) und wählen Sie Gruppeninfo aus. Tippen Sie auf Teilnehmer hinzufügen. Oberhalb Ihrer Kontakte-Liste erscheint ein Menü namens Gruppeneinladung via Link. Tippen Sie darauf. Der Link wird generiert. Diesen können Sie nun verteilen.

Hinweis: Funktioniert erst ab Beta 2.16.102.