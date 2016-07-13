WhatsApp: Gesendete Dateien schnell aufräumen

Jedes Bild, das Sie per WhatsApp versenden, landet im «Sent»-Ordner von WhatsApp. Auch wenn Sie das Bild an verschiedenen Tagen an verschiedene Personen schicken – jedesmal wird dafür wieder Speicherplatz verbraten. Dazu kommt natürlich auch, dass Sie das Bild doch ohnehin auf dem Handy haben, denn von irgendwo mussten Sie es ja nehmen, um es verschicken zu können.

Lösung: Bilder, Audio- und Videodateien benötigen viel Platz. Und es lässt sich leider nicht verhindern, dass WhatsApp jedes Mal wieder eine Kopie speichert. Eine Abhilfe bietet aber die Gratis-App namens WhatSentCleaner.

Sollte das Gerät speicherplatzmässig allmählich an die Grenzen stossen, öffnen Sie den WhatSentCleaner und haken an, welche Objektkategorien Sie löschen wollen: Bilder, Video oder Audiodateien. Tippen Sie danach auf Säubern, dann werden die Daten entfernt. (PCtipp-Forum)